يكافح سبعون رجل إطفاء حريقاً كبيراً اندلع فجر الإثنين داخل سوق كامدن لوك الشهير المسقوف في لندن، وفق ما أعلن فريق إطفاء الحرائق في العاصمة.



وأشار فريق الإطفاء إلى أنه أرسل أيضاً 10 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق الذي يقع بالقرب من ملهى ليلي، في وقت لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.



وأوضح فريق الإطفاء على تويتر أنّ النيران امتدّت إلى "الطوابق الأول والثاني والثالث إضافةً إلى سطح مبنى داخل السوق".



وقالت متحدثة باسم خدمة الإسعاف في لندن إنها تلقّت الساعة 00,07 بالتوقيت المحلي (23,07 ت غ الأحد) اتصالاً يتعلق باندلاع حريق.

وأضافت "لم نتعامل مع أيّ مصاب وما زلنا في موقع الحادث".