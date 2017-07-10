أعلنت فرقة إطفاء لندن انها سيطرت على حريق في سوق كامدن لوك في المدينة.

وذكرت الفرقة أن عشر سيارات اطفاء و70 من رجال الاطفاء كافحوا الحريق الضخم الذي اشتعل في أحد الاسواق الشعبية بالعاصمة البريطانية لندن.

وأوضحت الفرقة، على صفحتها على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، أن الحريق اندلع في سوق كامدن لوك وأن النيران امتدت إلى كل من الطابق الأول والثاني والثالث علاوة على سقف المبنى.

وقال شاهد العيان جوان رايبس إن "الحريق كان يتحرك بسرعة كبيرة. كان الناس يراقبون، لكننا شعرنا بالخوف من إمكانية انفجار المبنى في أي لحظة حيث توجد بالقرب منه مطاعم بداخلها مطابخ".

وقالت متحدثة باسم شرطة العاصمة إنه لم يعرف بعد ما إذا كانت هناك اصابات، بينما ذكر قسم السيطرة على الحرائق أنه لم يتم التعرف بعد على سبب الحريق.

يذكر أن جزءاً أخر من السوق كان قد دمر في حريق عام 2008، مما ادى إلى توقف التجار عن العمل لعدة أشهر.

ويحظى السوق الشعبي الواقع في شمالي لندن بشعبية كبيرة بين السياح.

ويأتي الحريق بعد مرور أقل من شهر على حريق برج جرينفيل المكون من 24 طابقا غربي لندن مما أسفر عن مقتل 80 شخصا على الاقل.