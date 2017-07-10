اعرب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، عن تأييده لجهود الوساطة التي تبذلها دولة الكويت من اجل حل الأزمة الخليجية.

جاء ذلك في تصريح صحفي نشرته صحيفة (حرييت ديلي نيوز) التركية على موقعها الإلكتروني مساء يوم أمس الأحد، لدى عودة اردوغان من مدينة هامبورغ الألمانية عقب حضوره اجتماعات قمة مجموعة العشرين (جي 20).

ونقلت الصحيفة عن اردوغان القول إن الكويت تلعب دور الوسيط في هذه المسألة، مشيرا إلى انه سيقوم بجولة خليجية للمساهمة في إعادة الحوار بين الطرفين.

وأضاف "نخطط لزيارة قطر والكويت والسعودية على وجه التحديد في جولة دبلوماسية خاصة بعد 15 يوليو" والتي تصادف الذكرى الاولى لمحاولة الانقلاب الفاشل.

واوضح انه بحث الأزمة الخليجية مع نظيريه الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين واكد لجميع القادة الذين التقاهم على هامش قمة مجموعة العشرين الحاجة الى إيجاد حل للازمة عن طريق الحوار.

ويقود سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد وساطة لاحتواء الخلاف بين قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى لرأب الصدع الخليجي.