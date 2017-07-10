وعد وزير الانتقال البيئي الفرنسي نيكولا هولو، اليوم الإثنين، بإغلاق مفاعلات نووية "قد يصل عددها إلى 17"وذلك من أجل احترام قانون تحول الطاقة الذي يهدف إلى جعل نسبة الذرة المستخدمة في إنتاج الكهرباء حوالى 50% بحلول عام 2025.

وصرّح هولو لإذاعة "ار تي أل" أن "الجميع يدرك انه من أجل تحقيق هذا الهدف، سنغلق عددا من المفاعلات.. سأدرس الموضوع وأخطط له وربما يكون العدد ما يصل إلى 17 مفاعلا نوويا".

وأشار إلى أن "كل مفاعل لديه وضع اقتصادي واجتماعي وحتى أمني خاص به". وهولو يريد "تخطيط" الانتقال إلى إنتاج طاقة أكثر تنوّعا.

وأكد أنه "إذا أردنا تحقيق هذا الهدف، تقنيا بحيث سنخفض استهلاكنا ونقوم بتنويع إنتاجنا، علينا أن نغلق عددا من المفاعلات".

وقدم الوزير الخميس "خطة مناخ" تمتدّ طوال عهد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي أعطى عددا من التوجيهات في قطاع انتاج الطاقة، لكنه لم يفصّل الخطة التي ستعتمدها الحكومة من أجل خفض نسبة النووي بشكل ملحوظ، والتي تمثل حاليا ما يقارب ال75% من انتاج الطاقة في فرنسا.