انطلقت، اليوم الإثنين، مفاوضات "جنيف7" بلقاء بين المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، ووفد النظام.

ومن المقرر أن يُعقد اجتماع آخر يجمع دي ميستورا مع رؤساء الوفود المعارضة الأخرى.

كما أنه من المنتظر أن يعقد دي ميستورا بعد ظهر اليوم، مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن هذه الجولة من المفاوضات، وبرنامج الاجتماعات، وأجندة المفاوضات.

وأمس الأحد، طالبت المعارضة السورية المشاركة في "جنيف7"، بتعميم وقف إطلاق النار المعلن جنوب البلاد من قبل روسيا وأمريكا والأردن قبل أيام، وذلك على كامل بقاع البلاد، مشددة بطلبها رحيل الميليشيات الإيرانية من سوريا.

وأعلنت الحكومة الأردنية، الجمعة الماضية، عن توصل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والأردن لاتفاق يدعم وقف إطلاق النار جنوب غربي سوريا، يبدأ العمل بها اعتباراً من اليوم الأحد.