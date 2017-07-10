قال وزير الطاقة القطري محمد السادة، في بيان اليوم الاثنين، إن صادرات بلاده إلى اليابان والهند وكوريا الجنوبية والصين لم تتأثر بالإجراءات التي تتخذها أربع دول عربية بحق الدوحة.

وأوضح أن صادرات قطر إلى الدول الآسيوية الأربع تشكل نحو ثلاثة أرباع إجمالي صادرات البلاد.

وقال البيان نقلا عن تصريحات للوزير خلال مؤتمر لقطاع الطاقة في إسطنبول إن الصادرات إلى الإمارات العربية المتحدة والسعودية والبحرين تشكل أقل من ثمانية في المئة.

وأضاف أن قطر تظل "ملتزمة بكل الاتفاقات مع شركائها وعازمة على المحافظة على وضعها رغم الحصار غير القانوني والظالم المفروض عليها" وذلك في إشارة إلى صادرات الغاز المسال وغيرها من الاتفاقات.