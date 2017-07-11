قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن استعادة مدينة الموصل من قبضة تنظيم داعش، مؤشر على أن أيام هذا التنظيم الإرهابي في العراق وسوريا باتت معدودة.

ووصف ترامب في بيان تحرير الموصل، بـ"الاستيقاظ من كابوس طويل".

وهنأ ترامب رئيس وزراء العراق حيدر العبادي والجيش العراقي، بالنجاح في عملية تحرير الموصل، كما أشاد بدور البيشمركة (قوات الاقليم الكردي) في المعارك.

وأردف:" إن الانتصار في الموصل التي أعلن فيها داعش خلافته المزعومة في وقت ما، مؤشر على أن أيام التنظيم باتت معدودة في العراق وسوريا".

ومضى قائلا: "سنواصل العمل للقضاء عليه بشكل تام".

وأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، مساء أمس الإثنين، تحرير مدينة الموصل رسمياً من سيطرة "داعش".