نقلت شبكة "سي.إن.إن." الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء، عن مدير مكتب الاتصال الحكومي في قطر، الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني، القول إن "الحصار المفروض على دولة قطر يعد انتهاكاً صريحاً وصارخاً للنظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي واتفاقي الرياض 2013 و 2014 ".

وقال المسؤول القطري للشبكة، التي نشرت وثائق سرية تخص اتفاق الرياض

2013 واتفاق الرياض التكميلي العام 2014 تساعد على فهم الأزمة في الخليج، إن أحكام ونصوص الاتفاقين "تهدف إلى ضمان وتعزيز التعاون بين

دول مجلس التعاون الخليجي والتأكيد على سيادتها مع عدم التدخل في الشؤون الداخلية".

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنت الشهر الماضي مقاطعة قطر وطالبتها بالعدول عن التدخل في شؤون الدول الأخرى ودعم الإرهاب.

واعتبر المسؤول القطري أن "ما حدث مؤخرا إنما هو هجوم وادعاءات غير مبررة تهدف إلى الاعتداء على سيادة دولة قطر من قبل دول الحصار"، وقال

إن المطالب التي قدمتها هذه الدول بعد قطع العلاقات "لا صلة لها مطلقا باتفاق الرياض"، مشيرا إلى أن إجراءات "دول الحصار أدت إلى تشتيت الأسرة

الخليجية".

وأضاف أن السعودية والإمارات "لم تقوما بتنفيذ اتفاق الرياض ولا آليته التنفيذية والتي تنص على نقل مخاوفهم المزعومة إلى دولة قطر قبل افتعال

هذه الأزمة".

وبخصوص ما نشرته الشبكة من نصوص الاتفاقين، قال بن أحمد إنه ليس على علم بما بثته القناة ولا يعلم ما إذا كانت قد نشرت نصوص الاتفاق بشكل كامل

أو مجتزأ.

وكانت الدول الأربعة المقاطعة لقطر أكدت صحة ما نشرته الشبكة واعتبرته دليلا على أن "المطالب الثلاثة عشر التي قدمت للحكومة القطرية كانت

للوفاء بتعهداتها والتزاماتها السابقة وأن المطالب بالأصل هي التي ذكرت في اتفاق الرياض وآليته والاتفاق التكميلي".