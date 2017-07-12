وصف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب استعادة مدينة الموصل من قبضة تنظيم داعش، بأنها بمنزلة «الاستيقاظ من كابوس طويل».

وهنأ ترامب في بيان امس رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بالنجاح في تحرير الموصل، وقال «إن الانتصار في الموصل التي أعلن فيها داعش خلافته المزعومة في وقت ما، مؤشر على أن أيام التنظيم باتت معدودة في العراق وسورية»، مضيفا: «سنواصل العمل للقضاء عليه بشكل تام». وفي وقت لاحق من امس، قال ترامب، في تغريدة عبر موقع تويتر «حققنا انتصارات ساحقة ضد تنظيم داعش».

من جهته، رحب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بتحرير الموصل، قائلا:«نحن سعداء بطرد مسلحي داعش من المدينة». وحذر لافروف خلال مؤتمر صحافي على هامش اجتماع وزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا عقد في النمسا امس، من ان عدم تهيئة الظروف لإجلاء المدنيين من الموصل يؤدي إلى مزيد من الخسائر البشرية.

وفي سياق ذي صلة، اعتبر قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، أن الجيش العراقي في طريقه لأن يصبح عقائديا.

وأشار سليماني إلى أن الحرس الثوري عمل على مدار الساعة لتسليح ميليشيات الحشد الشعبي بعد تأسيسها، وفق ما نقلت عنه وكالة «تسنيم» الإيرانية.

الى ذلك، أفادت منظمة العفو الدولية «أمنستي» بأن القوات العراقية وقوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ربما ارتكبت جرائم حرب خلال معارك الموصل. وأشارت إلى أن القوات العراقية استخدمت أسلحة متفجرة غير دقيقة، ما أسفر عن مقتل الآلاف من المدنيين، مضيفة أن «بعض الانتهاكات التي ارتكبتها هذه القوات قد تعد بمنزلة جرائم حرب».