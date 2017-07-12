أفاد مصدر في الحكومة البريطانية أمس بأنه يجري بحث تأجيل زيارة الدولة المقررة للرئيس الاميركي دونالد ترامب الى بريطانيا الى السنة المقبلة.

وقال المصدر ان الطرفين لم يتمكنا من تحديد موعد في العام 2017 ويبحثان حاليا مواعيد في العام 2018. وسرت تكهنات بأن الرئيس الاميركي يسعى الى تأجيل الزيارة التي تشمل مراسم عدة بينها عشاء مع الملكة اليزابيث الثانية وسط مخاوف من حصول تظاهرات احتجاج ايضا على رئاسته.

كما طرحت تساؤلات ايضا حول الزيارة بعدما لم تأت الملكة اليزابيث الثانية في خطابها السنوي امام البرلمان في يونيو على ذكرها بينما جرت العادة ان تذكر الملكة زيارات الدولة المرتقبة.