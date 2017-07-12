وعد رئيس الحكومة الفرنسية ادوار فيليب الثلاثاء بالعمل "سريعا" على تطبيق اجراءات مالية، سبق وان اعلن عنها، لتعزيز قدرة باريس على جذب المؤسسات المالية، خصوصا تلك التي تريد مغادرة لندن بعد البريكست.



وقال ادوار فيليب في كلمة القى قسما منها بالانكليزية خلال منتدى مالي في باريس "باريس جاهزة وفرنسا عائدة".



وقال ان هذه الاجراءات المالية التي اعلن عنها الجمعة "سيتم تحديدها قريبا جدا جدا جدا"، موضحا ان الهدف هو "تعزيز جاذبية باريس بكل الوسائل".



وتابع المسؤول الفرنسي "سنعمل سريعا على الغاء الضريبة على الثروة لتحويلها الى ضريبة على الثروة العقارية".



كما اعلن فيليب انه يجري العمل ايضا على خفض الضريبة على الشركات "على ان نصل الى نسبة 25% بحلول العام 2022".



واضافة الى هذه الاجراءات المالية عرضت الحكومة الفرنسية ايضا الجمعة اجراءات تتعلق بقانون العمل.