أعلنت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء ان جيشها أجرى اختبارا لنظام (ثاد) لاعتراض الصواريخ البالستية وذلك فوق منطقة المحيط الهادئ.



وذكرت وكالة الدفاع الصاروخي الامريكية في بيان ان الاختبار تضمن قيام طائرة امريكية من طراز (سي - 17) بإطلاق صاروخ بالستي فوق المحيط الهادي شمال جزيرة هاواي مشيرة الى ان نظام (ثاد) الموجود في مجمع ميناء الفضاء بمنطقة (كودياك) في ولاية ألاسكا كشف الهدف وتعقبه واعترضه.



وأكد البيان ان "المؤشرات الاولية تدل على ان اهداف الاختبار تحققت حيث تم اعتراض الهدف الذي هو عبارة عن صاروخ بالستي متوسط المدى".



وقال مدير الوكالة سام غريفز في البيان "لا يمكنني أن أكون أكثر فخرا بفريق الحكومة والمقاول الذي اجرى هذا الاختبار اليوم" لافتا الى "ان الاختبار أوضح قدرات نظام أسلحة (ثاد) ونجاحه في اعتراض وتدمير التهديدات الصاروخية البالستية وحماية مواطنينا".



ويأتي هذا الاختبار في ظل تصاعد التهديدات الناتجة عن الأزمة مع كوريا الشمالية التي كثفت مؤخرا من تجارب إطلاق الصواريخ البالستية رغم قرارات مجلس الأمن الدولي التي تطالبها بالتوقف عن ذلك.