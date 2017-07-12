ذكرت تقرير امني اليوم الثلاثاء ان ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) نفذ 14 هجوما أودت بحياة 304 أشخاص بينهم عشرة رجال أمن وجندي واحد منذ شهر يوليو من العام 2015.



ونقلت صحيفة (جمهورييت) التركية على موقعها الالكتروني تقرير صادر عن وزارة الداخلية التركية ان عشرة هجمات انتحارية نفذت من قبل (داعش) وواحدة بالقنابل وثلاث مسلحة أسفرت أيضا عن اصابة 1388 شخصا بينهم 62 رجل أمن وسبعة جنود.



وأضاف التقرير ان ثلاث هجمات وقعت في مدينة اسطنبول وخمسة نفذت في مدن ديار بكر وشانلي أورفا وغازي عنتاب والعاصمة أنقرة لافتا الى ان السلطات الامنية أحبطت 22 عملية "ارهابية" العام الماضي.



واشار التقرير الى اعتقال 650 شخصا بينهم 366 أجنبيا بتهمة "الارهاب" منذ مطلع العام الحالي محذرا من شن عناصر تابعة للتنظيم لهجمات محتملة داخل تركيا وخارجها.