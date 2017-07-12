

أكد دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مقابلة مع شبكة فوكس انه لم يخبر والده عن لقائه اثناء حملة الانتخابات الرئاسية بمحامية روسية عرّفه عليها وسيط قال له ان بحوزتها معلومات من الحكومة الروسية من شأنها ان تلحق الضرر بالمرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون.



وقال ترامب الابن لبرنامج "هانيتي" على فوكس نيوز "كلا، كان هذا مجرد لا شيء، لم يكن هناك شيء لقوله".



وأضاف ان لقاءه بالمحامية الروسية ناتاليا فيسيلنيتسكايا في 9 يونيو 2016 في برج ترامب بنيويورك "كان مجرد 20 دقيقة أهدرت سدى بكل ما للكلمة من معنى وهذا كان مخزيا".