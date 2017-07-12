بدأ قبل قليل لقاء وزراء خارجية الدول المقاطعة مع وزير الخارجية الأميركي والشيخ محمد العبدالله في جدة.

وكان التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في مكتبه بقصر السلام بجدة غربي المملكة في وقت سابق من اليوم، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ريكس تيلرسون.

وقالت وكالة الأنباء السعودية انه جرى خلال اللقاء، "استعراض العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، وآفاق التعاون بين البلدين الصديقين، ومستجدات الأحداث في المنطقة، وبخاصة الجهود المبذولة في سبيل مكافحة الإرهاب وتمويله."

حضر اللقاء الأمير عبد العزيز بن سعود، وزير الداخلية، والأمير خالد بن سلمان، سفير السعودية لدى امريكا ووزير الخارجية عادل الجبير، والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة كريستوفر هينزيل.