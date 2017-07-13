وصلت إلى قطر امس المجموعة الأولى من أبقار مجرية نقلت جوا من بوادبست بهدف دعم مخزون مشتقات الحليب.

وأبقار الهولستين، التي استقرت في مزرعة تقع على بعد نحو 80 كلم شمال الدوحة، تمثل القطيع الأول من بين نحو أربعة آلاف بقرة من المفترض ان تصل تباعا الى قطر بحلول اغسطس المقبل.

وقال جون دور المدير المسؤول في مجموعة «بلدنا» التي توزع الحليب ومشتقاته «جلبنا 165 من أبقار الهولستين لدعم منتجات الحليب»، مضيفا «هناك 35 بقرة قادرة على توفير الحليب بينما ستكون الباقية وعددها 135 جاهزة لذلك في غضون أسبوعين الى ثلاثة». وستوفر الأبقار المجرية الحليب واللحوم للسوق المحلية.

وقال دور: ان «المنتجات المحلية تغطي بين 10 و15%» من حاجات السوق في الوقت الحالي، مضيفا انه في السابق كانت معظم مشتقات ومنتجات الحليب تأتي من المملكة السعودية ودولة الإمارات.

وأشار الى ان النقص الذي تسببت فيه مقاطعة الدول الأربع لقطر تتم تغطيته حاليا عبر الواردات التركية، الا ان «نوعيتها لا يمكن مقارنتها بالمنتجات المحلية».