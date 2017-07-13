لقي 3 أشخاص مصرعهم، وانهارت عدة منازل كليا وجزئيا، جراء أمطار غزيرة وسيول اجتاحت ولاية النيل الأبيض بالسودان.



وأدت الأمطار إلى سقوط منزل على سيدة وابنتها بمدينة كوستي، ومنزل آخر على طفل في عاصمة الولاية مدينة ربك، فلقوا حتفهم.



وتفقَّد والي الولاية، الدكتور عبد الحميد موسى كاشا، يرافقه أعضاء اللجنة العليا لطوارئ الخريف، عدداً من الأحياء والمناطق التي تأثرت بالأمطار، وتابع الأضرار التي لحقت بسكان حي الراوشدة في مدينة ربك، نتيجة لعدم تصريف مياه سيول اجتاحت الحي، قادمة من المنطقة الشرقية للمدينة.



ووجَّه الوالي بقطع الطريق القومي بين "ربك" والعاصمة الخرطوم، لتصريف المياه، ما أدى لتعطيل حركة سير الحافلات والشاحنات والعربات الخاصة، كما زار عدداً من الأحياء السكنية بمدينة كوستي، وتابع عمليات تصريف المياه، وفك الاختناقات بواسطة شرطة الدفاع المدني.



من جانبه، قال معتمد محلية كوستي، الجزولي هاشم الجزولي، إن غرفة الطوارئ بدأت حصر المنازل التي تأثرت، وتعمل حالياً في تصريف المياه، وإن اللجنة العليا ستُوفِّر الإيواء للمتضررين وتقديم المساعدات لهم.



من جهته، أكد مدير شرطة الدفاع المدني في الولاية، العميد بابكر محمد أحمد عامر، مقرر اللجنة العليا لطوارئ الخريف، أن فرق الدفاع المدني تقوم بتصريف المياه، وبدأت في حصر المنازل المنهارة، مبرزا أن اللجنة العليا وضعت خطة متكاملة للتعامل مع طوارئ الخريف، وتوفير مواد الإيواء من الخيم والمشمعات.