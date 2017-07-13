بحث وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبدالله مع وزير الأمن الداخلي الأمريكي جون كيلي سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في المجالات الأمنية بين البلدين.

وقالت وزارة الأمن الداخلي في بيان يوم امس الأربعاء، إن كيلي والشيخ راشد "أكدا خلال الاجتماع "أهمية مواصلة التعاون الأمني وتبادل المعلومات بين البلدين لمواجهة مختلف التحديات المشتركة في المنطقة ".

وذكر البيان أن وزير الأمن الداخلي الأمريكي اكد خلال الاجتماع حرص واشنطن على تعزيز تعاونها الامني مع مملكة البحرين ودعمها في مكافحة الارهاب.

وقال كيلي "ان وزارة الامن الداخلي ملتزمة بمواصلة العمل مع وزارة الداخلية في مملكة البحرين لحماية مصالحنا المشتركة".