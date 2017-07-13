قال مصدر عسكري في محافظة الأنبار، اليوم الخميس، إن حصيلة التفجير الانتحاري، الذي استهدف مقرا مشتركا شرق الفلوجة، ارتفعت إلى 9 قتلى من القوات العراقية.

وفي حديث للأناضول، أوضح العقيد وليد الدليمي، أن "انتحاريان من داعش يرتديان حزامين ناسفين بزي الشرطة هاجما مقرا مشتركا للحشد العشائري والجيش في مدينة الكرمة 53 كم شرق الفلوجة".

وأضاف الدليمي، أن "القوات الأمنية تمكنت من قتل أحد الانتحاريين ولكن الانتحاري الثاني فجر نفسه، مما اسفر عن مقتل 9 عناصر من القوات العراقية غالبيتهم من مقاتلي العشائر وإصابة 7 آخرون من تلك القوات بينهم ثلاثة جنود".

وتابع الدليمي، أن "قوة أمنية كانت قريبة من مكان الحادث ونقلت الجثث إلى الطب العدلي والجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج".

يذكر أن مدينة الكرمة تسيطر عليها القوات الأمنية والعشائر، فيما تشهد المدينة بين الحين والأخر خروقات امنية تتسبب بسقوط ضحايا بين المدنيين والأجهزة الأمنية.