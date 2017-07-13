وصل وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، اليوم الخميس، إلى الدوحة، في ثاني زيارة له خلال يومين خلال جولته الخليجية التي بدأها الإثنين الماضي بزيارة الكويت.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إنه كان في استقبال تيلرسون لدى وصوله مطار الدوحة الدولي أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية وراين جليها القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى الدوحة.

ومن المقرر أن يلتقي تيلرسون أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في وقت لاحق من اليوم.

ووصل تيلرسون قطر قادمًا من الكويت، الذي وصلها مساء أمس قادمًا من السعودية.

وجدد تيلرسون "التشديد على أهمية دور الوساطة التي تقوم بها دولة الكويت ودعم بلاده الكامل لجهود ومساعي أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لحل الأزمة".

وكان تيلرسون بدأ جولة خليجية الإثنين الماضي من الكويت زار في أعقابها الدوحة الثلاثاء، ثم السعودية أمس الأربعاء، قبل أن يعود إلى الكويت مساء اليوم نفسه.

وفي مدينة جدة السعودية (غرب)، أجرى وزير الخارجية الأمريكي أمس سلسلة مباحثات حول الأزمة الخليجية على مدار ساعات، قبل أن يغادر إلى الكويت.

وعقد تيلرسون في السعودية مباحثات منفصلة مع الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد، كما اجتمع مع وزراء خارجية الدول الأربع (السعودية والإمارات ومصر والبحرين) المقاطعة لقطر، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح (الذي تقوم بلاده بالوساطة).