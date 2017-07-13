دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس، ألمانيا إلى التحرك "لتصحيح الاختلالات في منطقة اليورو وإعطائها المصير الذي تستحق".

وقال ماكرون في مقابلة مع صحيفة (ويست فرانس) الفرنسية، انه يتعين على فرنسا إصلاح اقتصادها ليسنى له القيام بدور اكبر في منطقة اليورو، داعيا في الوقت ذاته ألمانيا إلى أن تواكب نمو الاستثمارات العامة والخاصة في أوروبا.

واعرب عن الأمل في أن تكون منطقة اليورو أكثر انسجاما وتوافقا "فالمديونين ازدادت ديونهم والأكثر تنافسية باتوا أكثر قوة".

وأشار في هذا السياق إلى الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها ألمانيا، مشيدا بالوقت ذاته بالاقتصاد الألماني "المتين" بيد انه اكد معاناته من نقاط ضعف "ديموغرافية واختلالات اقتصادية وتجارية مع جيرانها".

ومن المقرر أن يترأس ماكرون اليوم الخميس مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل مجلس الوزراء الفرنسي - الألماني المشترك ال19.