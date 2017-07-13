أكدت دراسة لمنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" أن نحو ثلث سكان العالم (2.1 مليار نسمة) ليس لديهم ماء نظيف يصلح للشرب.

وحسب الدراسة فإن الأمر يزداد سوءا فيما يتعلق بالمراحيض حيث إن ربع سكان البشر فقط (1.9 مليار نسمة) لديهم مراحيض مرتبطة بشبكة صرف صحي.

وقالت المنظمتان إن المدارس والمستشفيات في الكثير من مناطق العالم ليس بها صابون ومياه لغسل الأيدي.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إنه يجب ألا يكون الماء النظيف وتصريف مياه الصرف حكرا على الأغنياء وسكان

المدن مضيفا: "جميع الدول ملزمة بالعمل على توفير هذه المياه لكل سكانها"،مشددا على أن المياه الملوثة والمخلفات التي لا يتم التخلص منها يمكن أن تتسبب في المرض والموت.