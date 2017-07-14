البشير يزور الكويت والإمارات لدعم الوساطة الكويتية





غادر وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون المنطقة أمس تاركا الأزمة الخليجية تراوح مكانها، في حين تتلقى جهود الوساطة الكويتية المزيد من الدعم الدولي القادم من اليابان والخرطوم هذه المرة.

وختم تيلرسون جولاته المكوكية باجتماع ثلاثي حضره أمير قطر سمو الشيخ تميم بن حمد، وضم كلا من وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله وتناول آخر مستجدات الأزمة والجهود الكويتية والدولية الرامية لحلها بالحوار، وقال الشيخ محمد بن حمد آل ثاني شقيق أمير قطر لدى وداعه تيلرسون بمطار الدوحة انه يأمل في رؤيته مرة أخرى في ظروف أفضل، بحسب «رويترز».

وكان تيلرسون قد التقى في الكويت صباح أمس الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية، وبحث معه نتائج اجتماعاته في جدة مع نظرائه في رباعي الدول المقاطعة لقطر.



هذا، وتلقت الوساطة التي تقودها الكويت جرعة دعم إضافية، وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الياباني كينتارو سونورا خلال زيارته البلاد دعم طوكيو الكامل للجهود التي تقوم بها الكويت لرأب الصدع في العلاقات الخليجية، كما أعلنت الخرطوم اعتزام الرئيس السوداني عمر البشير زيارة الكويت والإمارات الأحد المقبل لدعم مبادرة صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد، لحل الأزمة الخليجية، وفقا لما أعلنه وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور أمس.

كما أكد السفير السوداني في الكويت محيي الدين سالم أن الزيارة التي سيقوم بها الرئيس السوداني تأتي لدعم الجهود الكبيرة والمقدرة التي يقوم بها صاحب السمو الأمير لرأب الصدع وإصلاح ذات البين بين الأشقاء.