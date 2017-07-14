قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس إنه طلب هو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب من دبلوماسيين إعداد مبادرة ملموسة في الأسابيع القادمة بشأن مستقبل سوريا.



وقال ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك خلال زيارة ترامب لباريس "بالنسبة للموقف في العراق وسوريا اتفقنا على مواصلة العمل معا خاصة فيما يتعلق بصياغة خريطة طريق لفترة ما بعد الحرب".



وقال ماكرون "طلبنا من دبلوماسيينا العمل في هذا الاتجاه حتى يتسنى تقديم مبادرة ملموسة في الأسابيع القليلة القادمة للدول الخمس للتعامل معها" مشيرا إلى الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.