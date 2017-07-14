قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه بحث اليوم الخميس مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون سبل تعزيز الأمن وحث قوات التحالف التي تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية على ضمان أن تظل الموصل مدينة محررة.



وقال ترامب في مؤتمر صحفي "اليوم نواجه تهديدات جديدة من أنظمة مارقة مثل كوريا الشمالية وإيران وسوريا ومن الحكومات التي تمولها وتدعمها. نحن نواجه أيضا تهديدات خطيرة من منظمات إرهابية".



وأضاف "نجدد عزمنا على الوقوف متحدين ضد أعداء الإنسانية هؤلاء وتجريدهم من أراضيهم وأموالهم وشبكاتهم والدعم الفكري الذي يحظون به".



وعقب اجتماعه بالرئيس الفرنسي في باريس قال ترامب إن إدارته ستواصل السعي من أجل اتفاقات تجارية "عادلة قائمة على تبادل المنفعة" مضيفا أن المباحثات بشأن اتفاقات مع الصين لا تزال جارية.