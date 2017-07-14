هنأت المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة، الحكومة والشعب العراقي على استعادة مدينة الموصل وتحريرها من ما يسمى تنظيم (داعش) الإرهابي.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، استمرار وقوف المملكة مع العراق في جهوده لمكافحة التطرف والإرهاب بكافة أشكاله وسبل تمويله.

وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، قد اعلن من الموصل يوم الاثنين الماضي، تحرير المدينة على يد القوات العراقية من قبضة (داعش) وذلك بعد حملة عسكرية بدأت في أكتوبر من العام الماضي.

وباستعادة الموصل يكون العراق قد استعاد آخر المدن الكبيرة التي كانت في قبضة (داعش) ولم يتبق تحت سلطة التنظيم سوى خمس بلدات صغيرة متفرقة هي (تلعفر) في محافظة نينوى و(الحويجة) في محافظة كركوك و(عنه) و(القائم) و(راوه) في أقصى غرب محافظة الأنبار على الحدود العراقية السورية.

يذكر أن تنظيم (داعش) قد اعلن خلافته المزعومة من مدينة الموصل في يوليو من عام 2014 ليتخذها بعد ذلك عاصمة لتواجده في العراق.