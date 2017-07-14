أصدر قاض في هاواي، في وقت متأخر من أمس الخميس، حكماً مفاده أن تعريف الحكومة الأمريكية للعلاقات الأسرية التي تؤهل الشخص الأجنبي للإعفاء من حظر السفر الذي فرضته إدارة ترامب، محدود للغاية.

وجاء في حكم القاضي ديريك واتسون، أن الإعفاءات من حظر السفر المثير للجدل يجب أن تشمل الأجداد والأحفاد وأزواج الأبناء وأشقاء الأم والأب وأبناءهم وأبناء العمومة.

وجاء الحكم، وهو الأحدث خلال شهور من المشاحنات القضائية، بعدما قالت المحكمة العليا الشهر الماضي أنه يمكن تنفيذ حظر السفر، الذي يستمر 90 يوما على المسافرين من ست دول ذات أغلبية مسلمة جزئيا.

وقالت إن مقدمي طلبات التأشيرة الذين يمكنهم إثبات " علاقة أسرية وثيقة " سيتم إعفائهم. ودخل الحظر حيز التنفيذ جزئيا بموجب هذه الشروط في 29 يونيو.

وجاء حكم أمس الخميس بعد ساعات من قيام ولاية هاواي بتقديم طعن - عقب عدة طعون سابقة - على الحظر ، واصفة موقف الحكومة بأنه " خطأ وقاسي ".

وكتب واتسون: القائمة الحكومية التي تم تعريفها بشكل محدود لا تجد دعما في اللغة الحذرة التي تستخدمها المحكمة العليا أو حتى المستخدمة في قوانين الهجرة التي تعتمد عليها الحكومة ".

وقال نيل كاتيال، المحامي الذي يمثل هاواي، في تغريدة إن القرار بمثابة "نصر كاسح ".