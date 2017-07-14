على امتداد جادة الشانزليزيه الشهيرة وتحديدا من ميدان شارل ديغول الى ساحة الكونكورد تزينت الشوارع وأعمدة الإنارة بأعلام فرنسا لترسم خلالها مظاهر الاحتفال باليوم الوطني (يوم الباستيل) الذي كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلاله ضيف الشرف بدعوة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

وشهدت فرنسا خلال الاحتفالات إجراءات أمنية مكثفة اذ انتشر نحو 11 ألف شرطي في باريس لضمان الامن لاسيما خلال العرض العسكري الذي اقيم في شارع الشانزليزيه وحضره الرئيس ترامب في أول زيارة رسمية له إلى فرنسا.

واقيم العرض العسكري الذي يتزامن مع الذكرى السنوية المئوية لمشاركة الولايات المتحدة في الحرب العالمية الاولى بمشاركة 3720 عسكريا بينهم جنود امريكيون و211 عربة من بينها 62 دراجة نارية و241 حصانا و63 طائرة و29 مروحية زينت سماء باريس بعرض جوي استثنائي.

يذكر أن الشرارة الأولى للثورة الفرنسية كانت من خلال اقتحام سجن (الباستيل) الذي يعود تاريخه إلى العصور الوسطى ويمثل رمزا للسلطة الحاكمة آن ذاك.

ويعد اقتحام سجن (الباستيل) في ال 14 من يوليو 1789 جزءا أساسيا من التاريخ الفرنسي ورمزا للثورة الفرنسية اذ يحتفل به الفرنسيون باعتباره سببا رئيسيا لما وصلت اليه بلادهم من تقدم كبير في المجالات كافة.

وكان ترامب قد وصل الى باريس امس الخميس في زيارة تستمر يومين استجابة لدعوة من نظيره الفرنسي للمشاركة في احتفال يوم الباستيل .

ومن المقرر ان يتوجه الرئيس الفرنسي اليوم الى نيس جنوبي فرنسا للمشاركة في ذكرى الاعتداء الذي أوقع 86 قتيلا و45 جريحا قبل عام.