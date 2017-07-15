اعرب وزير الخارجية الألماني سيغمار غابرييل اليوم الجمعة عن ثقة بلاده بجهود الوساطة الكويتية في سبيل حل الأزمة الخليجية.



ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية الألمانية عن الوزير غابرييل قوله "الجهود التي تبذلها حكومة الكويت تحظى بكامل دعمنا ونحن ننسق مواقفنا مع شركائنا في الكويت وفي الولايات المتحدة واوروبا ومستعدون لتقديم كل اشكال الدعم من اجل حل الازمة".



واضاف الوزير الألماني "بعد ستة اسابيع من اندلاع الازمة حان الوقت لجلوس الجيران والاشقاء الخليجيين على طاولة المباحثات والووصل لحل يرضي جميع الاطراف".



واشاد غابرييل بجهود وزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون قائلا ان "هذه المباحثات كانت خطوة مهمة على طريق التوصل لحل للأزمة والحيلولة دون مزيد من التصعيد".



وكان وزير الخارجية الألماني قد اجرى مؤخرا في برلين مباحثات حول الازمة الخليجية مع نظيريه السعودي عادل الجبير والقطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.(