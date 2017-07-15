طالب وفد النظام السوري المشارك في الجولة السابعة من المباحثات السورية - السورية اليوم الجمعة المبعوث الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا بنقل موضوع مكافحة الارهاب في سوريا الى مجلس الامن وابرازه للرأي العام العالمي.



وقال رئيس وفد النظام السوري السفير بشار الجعفري في مؤتمر صحفي في ختام اجتماعاته مع المبعوث الأممي في اطار المباحثات التي انطلقت في العاشر من يوليو الجاري انه طالب دي ميستورا بضرورة نقل مشاغل دمشق حول محاربة الإرهاب الى المجتمع الدولي ومجلس الامن التابع للأمم المتحدة.



وأضاف الجعفري أن الوفد الحكومي ركز في آخر جلساته اليوم على توضيح التطورات المتعلقة بمكافحة الإرهاب في سوريا.



وأشار الى انه نقل ايضا الى دي مستورا قلق دمشق من التوسع التركي شمال غربي سوريا نتيجة العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات التركية داخل تلك المنطقة.



وفي السياق ذاته رحب الجعفري بتصريحات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون امس الخميس والتي اعلن فيها تغير فلسفة فرنسا السياسية في التعامل مع الازمة السورية لا سيما موقفها من الرئيس بشار الاسد.



ومن المتوقع وفق الامم المتحدة ان يدلي المبعوث الاممي الى سوريا ببيان توضيحي الى مجلس الامن التابع للامم المتحدة في نيويورك عبر جلسة مغلقة ثم يستعرض اجمالي الموقف في مؤتمر صحفي مع منتصف الليل بتوقيت جنيف.



وتسعى المباحثات التي انطلقت في العاشر من اليوليو الجاري وتختتم اعمالها اليوم الى تطبيق قرار الامم المتحدة رقم 2254 الرامي الى تشكيل آلية للحكم الانتقالي في سوريا وصياغة دستور جديد واجراء انتخابات حرة بإشراف محايد ومحاربة الارهاب.