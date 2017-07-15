قال الجيش المالي الجمعة أنه قتل قائدا جهاديا بارزا ينشط في المنطقة الوسطى المضطربة من البلاد في اعقاب قتال عنيف في الشمال ضد الجهاديين وبين الجماعات المسلحة هذا الاسبوع.



وصرح مصدر في الجيش لوكالة فرانس برس ان بيكاي سانغاري، الشخصية البارزة في كتائب ماسينا التي انضمت الى تحالف جهادي قوي تشكل في آذار/مارس، قتل في بلدة موغنا برصاص الحرس الوطني المالي.



وقال المصدر ان سانغاري كان وراء "العديد من الهجمات في المنطقة ضد الشرطة وحواجز الجمارك"، خاصة على طول الحدود المليئة بالثغرات مع بوركينا فاسو في 8 و9 يوليو .



ويأتي مقتل سانغاري عقب مقتل عشرات الجهاديين هذا الاسبوع برصاص القوات المالية الفرنسية المشتركة في مناطق الشمال المضطربة، بينما ادى هجوم شنه اسلاميون على الشرطة المالية الى مقتل ثلاثة جنود وفقدان خمسة اخرين.



وقال الجيش الفرنسي في بيان الخميس ان القتال "ادى الى مقتل العديد من الارهابيين في منطقة غاو-انسونغو" في الفترة من 10 إلى 12 تموز/يوليو، وتطلب استخدام مروحية وطائرة بدون طيار.