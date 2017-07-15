حذرت كوريا الشمالية امس القوات الأميركية المتمركزة في كوريا الجنوبية من الاقتراب الى نطاق ضيق من الحدود المشتركة مع جارتها الجنوبية، مؤكدة انها لن تتردد في الدفاع عن نفسها ضد أي تهديد.



وذكرت وكالة الانباء الكورية الشمالية المركزية ان الجيش الكوري الشمالي الموجود في قاعدة (بانمونجوم) لن يتردد أبدا في اطلاق النار ضد أي تهديد بعد افتتاح الجيش الأميركي الثامن مقره في قاعدة (بيونجتايك) التي تبعد نحو 70 كيلومترا جنوب سيئول.



وتعد هذه المرة الاولى التي يصدر فيها جيش كوريا الشمالية بيانا تحذيرا منذ تولى الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي ان مهام منصبه في مايو الماضي.