أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن استشهاد جندي وإصابة آخر بعد تعرض دورياتهما لإطلاق نار في القطيف.

وصرح المتحدث الأمني للوزارة في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» بأنه: عند الساعة العاشرة من مساء يوم الخميس الموافق 19/ 10/ 1438هـ، تعرضت إحدى دوريات حرس الحدود أثناء أداء مهامها بمحاذاة ساحل الرامس بمحافظة القطيف لإطلاق نار من مصدر مجهول مما نتج عنه استشهاد الجندي أول/ محمد حسين هزازي، تغمده الله بواسع رحمته وتقبله في الشهداء، وإصابة الجندي أول/ خالد معبر حكمي ونقله إلى المستشفى.



ولفت المتحدث الأمني إلى أن الجهات الأمنية باشرت التحقيق في الجريمة الإرهابية التي لا تزال محل المتابعة الأمنية.