وجه القضاء الأميركي صفعة جديدة لمرسوم الرئيس دونالد ترامب بشأن حظر دخول مواطني ست دول ذات غالبية مسلمة، حيث أصدر قاض فيدرالي في ولاية هاواي قرارا بوجوب استثناء الأجداد والأحفاد والأقرباء المباشرين للمقيمين في الولايات المتحدة من قرار الحظر.

وكانت الإدارة الأميركية فسرت مصطلح «صلة القرابة الضيقة» الوارد في قرار المحكمة العليا القاضي بالتنفيذ الجزئي لمرسوم الحظر، بأنها تقتصر على الوالدين والأزواج والأولاد والخطاب والأنسباء. الا ان القاضي واتسن اعتبر ان «لائحة التصنيف الحكومية لا تتطابق مع اللغة المعتمدة لدى المحكمة العليا (لتعريف صلة القرابة الضيقة) او تلك المعتمدة في أنظمة الهجرة التي تستند اليها الحكومة».

واعتبر واتسن ان «المنطق، على سبيل المثال، يقول ان تصنيف أفراد العائلة الأقربين يشمل الأجداد». وأمر قاضي هاواي، سلطات الأمن القومي ووزارة الخارجية الأميركية بعدم تطبيق الحظر على «الأجداد والأحفاد والأعمام والأخوال وأبناء كل من الإخوة والأعمام والخالات وأزواج الأخوات وزوجات الإخوة».