أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحرارة بالصداقة بين بلده والولايات المتحدة اللذين «لن يفرقهما شيء أبدا»، وذلك بمناسبة العرض العسكري في العيد الوطني المعروف بـ «يوم الباستيل» الذي حضره نظيره الأميركي دونالد ترامب بصفة ضيف شرف.

وقال الرئيس الفرنسي بعد العرض الذي صادف كذلك مئوية مشاركة الولايات المتحدة في الحرب العالمية الأولى: ان فرنسا لقيت عبر تاريخها «حلفاء موثوقين وأصدقاء هبوا لنجدتنا.. الولايات المتحدة بينهم، ولذلك لن يفرقنا شيء أبدا».

أما ترامب فعلق على موقع «تويتر» بعد مغادرته الاحتفال قائلا: «كان شرفا عظيما أن أمثل الولايات المتحدة أثناء عرض 14 يوليو.



تهاني للرئيس ماكرون»، مرفقا تعليقه بصورة للرئيسين من الخلف مع العرض في الخلفية على جادة الشانزيليزيه الباريسية.



وبدا الرئيسان مبتسمين فيما تبادلا التعليقات تكرارا على المنصة الرسمية إلى جانب السيدتين الأوليين الفرنسية بريجيت ماكرون والاميركية ميلانيا ترامب.



وانطلق العرض الراجل بفرقة «ساميز»، اللقب الذي أطلق على جنود «العم سام» (الاميركيين) المشاركين في الحرب العالمية الأولى، ببزات من تلك الحقبة.



وشارك في العرض 3720 عسكريا فرنسا راجلا و211 آلية من بينها 62 دراجة نارية و241 حصانا و63 طائرة و29 مروحية، على الجادة الباريسية التي اصطف حشد من المواطنين على جانبيها.



كما عزفت فرقة الآلات النحاسية نشيد مدينة نيس الجنوبية، «نيسا لا بيلا»، فيما وقف عازفوها في تشكيلة رسمت اسم نيس، في تكريم للمدينة التي اثكلها اعتداء دام في العام الماضي أسفر عن مقتل 86 شخصا واصابة 450.

ترامب لسيدة فرنسا الأولى: هيئتك جميلة جداً

باريس - وكالات: «هيئتك جميلة جدا».. هكذا وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيدة فرنسا الأولى بريجيت ماكرون أثناء زيارته الرسمية لفرنسا حسبما ظهر في تسجيل مصور نشر على صفحة الحكومة الفرنسية على فيسبوك.

وسجلت لقطات حية بثت على صفحة الرئيس الفرنسي على فيسبوك التصريحات في فندق ليزانفاليد. ويمكن سماعه وهو يضيف «جميل. استمتعوا بوقت طيب».