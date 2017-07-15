عباس طالب نتنياهو بإلغاء الإجراءات الإسرائيلية بإغلاق الأقصى

أطلق 3 فلسطينيين النار امس على شرطة الاحتلال الإسرائيلية في القدس ما أدى الى مقتل شرطيين اثنين قبل ان يفروا باتجاه باحة الأقصى حيث لاحقتهم الشرطة وقتلتهم في باحة الأقصى في أحد أخطر الهجمات التي تشهدها القدس المحتلة في السنوات الأخيرة.

وفور الهجوم، أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى أمام صلاة الجمعة للمرة الأولى منذ ١٩٦٧، وقرر عزل البلدة القديمة في القدس، هذا، وقالت مصادر فلسطينية إن السلطات الإسرائيلية اعتقلت الشيخ محمد حسين مفتي القدس والديار المقدسة من محيط المسجد الأقصى.

وفي وقت لاحق أطلقت الشرطة الإسرائيلية سراح مفتي القدس بعد ان اعتقلته لبضع ساعات.

وقال المفتي محمد حسين في تصريح مقتضب لوكالة فرانس برس «لقد أطلقوا سراحي».

وأوضح ابنه احمد أن شرطة الاحتلال استجوبت والده إزاء

«ما اعتبرته حضا على العنف عندما وجه نداء إلى المسلمين للقدوم إلى القدس» للتنديد بإقفال باحة المسجد الأقصى.

وكانت مديرية الأوقاف في القدس قد ذكرت في بيان سابق أمس أنه تم اعتقال الشيخ محمد حسين.

وفي وقت لاحق، قالت الشرطة الإسرائيلية إنها منعت صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، فيما احتجزت 12 حارسا من حراس المسجد، وصادرت هواتفهم.

وجرى اتصال هاتفي بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقب الهجوم.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية لوبا السمري إن منفذي الهجوم من فلسطينيي الداخل من مدينة أم الفحم العربية الإسرائيلية ومن عائلة واحدة وليست لهم أي سوابق أمنية، وهم محمد احمد محمد جبارين (29 عاما) ومحمد حامد عبد اللطيف جبارين (19 عاما) ومحمد احمد مفضل جبارين (19 عاما).

وقال ميكي روزفيلد المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية ان المهاجمين كانوا يحملون بنادق وسكاكين.

والجنديان القتيلان هما هايل سطاوي (30 عاما) وكميل شنان (22 عاما) وهما من الأقلية الدرزية.

وتظهر تسجيلات ڤيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وابلا من الرصاص في تبادل لإطلاق النار على ما يبدو بين قوات الأمن الإسرائيلية والمهاجمين.

وأغلقت الشرطة المنطقة وكذلك المسجد الأقصى أمام المصلين امس وأغلقت البوابات المؤدية إلى الموقع.

وأفادت مراسلة وكالة فرانس برس بأن بعض الشوارع داخل المدينة أغلقت بالمتاريس والحواجز فيما حلقت مروحيات فوق المدينة.

وبعد إغلاق الأقصى، صلى المقدسيون في شوارع البلدة القديمة وخارجها ورفع الآذان في الشوارع.

وفي المكالمة مع نتنياهو عبر عباس عن «رفضه الشديد وإدانته» و«رفضه لأي أحداث عنف من أي جهة كانت، وخاصة في دور العبادة»، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) التي أشارت الى ان نتنياهو «طالب بتهدئة الأمور من جميع الأطراف».

وطلب عباس من نتنياهو «إلغاء الإجراءات الإسرائيلية بإغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين، محذرا من تداعيات هذه الإجراءات او استغلالها من اي جهة كانت لتغيير الوضع الديني والتاريخي للاماكن المقدسة»، بحسب ما نقلت عنه الوكالة.

وتعتبر هذه التصريحات أقوى من أي رد فعل سابق لعباس الذي دعا مرارا الى المقاومة غير العنيفة للاحتلال الإسرائيلي دون ان يدين هجمات الفلسطينيين.

واكد مكتب نتنياهو الاتصال الهاتفي في بيان أشار الى أن عباس ندد بالهجوم.

وتابع البيان أكد «رئيس الوزراء ان إسرائيل ستتخذ كل الإجراءات الضرورية لضمان الأمن دون أي تغيير في الوضع القائم» في الأقصى.

ووصف وزير الأمن العام الإسرائيلي جلعاد اردان الحادث بأنه «خطير للغاية.

تخطى جميع الخطوط الحمر. علينا أن نعيد تقييم جميع الترتيبات الأمنية في جبل الهيكل (الحرم القدسي) ومحيطه».

ودان مفتي القدس محمد احمد حسين إغلاق المسجد أمام المصلين وصرح للصحافيين «هذه أول مرة لا تقام صلاة الجمعة في المسجد منذ 1967».

وصرح الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية «حماس» سامي أبو زهري بأن «عملية القدس رد طبيعي على الإرهاب الإسرائيلي وتدنيس المسجد الأقصى».

وأضاف أبو زهري في تصريح صحافي أن العملية تأتي «تأكيدا على استمرارية الانتفاضة ووحدة شعبنا خلف المقاومة»، بحسب ما أورد موقع الحركة على الانترنت.

وكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف على تويتر ان «أماكن العبادة يجب أن تكون للصلاة وليس للعنف. يجب على الجميع الوقوف ضد الإرهاب وإدانته».

وقال باسم بدوي بائع المياه في المدينة القديمة البالغ من العمر 60 عاما «كنت أقف هنا ثم سمعت اطلاق النار.

اعتقدت في بادئ الأمر انها ألعاب نارية. ثم رأيت الشرطة تصل من كل مكان».

إلى ذلك، أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لقيام إسرائيل بمنع إقامة صلاة الجمعة في الحرم القدسي وإعلانه منطقة عسكرية ومنع المصلين من دخوله للمرة الأولى منذ ما يقارب النصف قرن.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية امس إن هذا الإجراء ‏الإسرائيلي يمثل استفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم وانتهاكا لحرية ممارسة الشعائر الدينية واستمرارا لمحاولات إسرائيل المتكررة والمرفوضة لتغيير الوضع القائم في القدس والمسجد الأقصى وانتهاكا لكل القوانين الدولية.

ودعا المصدر المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لحملها على العدول عن قرارها بإعادة فتح المسجد الأقصى أمام المصلين والالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية جنيڤ الرابعة وضمان وقف انتهاكات إسرائيل ومحاولاتها الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي للقدس.