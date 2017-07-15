اعلن مفتي القدس الشيخ محمد حسين لوكالة فرانس برس ان الشرطة الاسرائيلية اطلقت سراحه بعد ان كانت اعتقلته لبعض الوقت الجمعة، اثر مقتل شرطيين اسرائيليين برصاص ثلاثة من فلسطينيي الداخل في القدس.



وقال المفتي في تصريح مقتضب "لقد اطلقوا سراحي".



كما اعلن ابنه احمد اطلاق سراح والده، موضحا ان الشرطة اكتفت باستجوابه خلال اعتقاله لبضع ساعات.



واوضح احمد ان الشرطة استجوبت والده ازاء "ما اعتبرته حضا على العنف عندما وجه نداء الى المسلمين للقدوم الى القدس" للتنديد باقفال باحة المسجد الاقصى.



وكانت السلطات الاسرائيلية قررت اقفال الباحة والمسجد الاقصى اثر اطلاق ثلاثة من فلسطينيي الداخل النار على عنصرين من الشرطة وقتلهما في المدينة القديمة من القدس، قبل ان تقتلهم الشرطة الاسرائيلية.



وكان المفتى اعتقل في المدينة القديمة بينما كان مجتمعا مع بعض الفلسطينيين احتجاجا على هذا الاقفال.

واعلن رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو ان الباحة ستبقى مقفلة على الاقل حتى الاحد.