نفت الرئاسة الروسية (الكرملين) ، اليوم الجمعة ، معرفتها وصلتها ب"رينات أخمتشين" ، الذي قالت عدة وسائل إعلام إنه الوسيط في لقاء دونالد ترامب جونيور نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمحامية الروسية ناتاليا فيسيلنيتسكايا.



وذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية أن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف نفى وجود أي معلومات عن هذا الشخص ، كما نفى في وقت سابق وجود أي معلومات عن المحامية فيسيلنيتسكايا.



وكان دونالد ترامب جونيور قد اعترف في وقت سابق أنه التقى فيسيلنيتسكايا خلال شهر يونيو العام الماضي في نيويورك ، مشيرا إلى أنه عقد اللقاء بناء على وعد بالحصول على معلومات من شأنها الإضرار بهيلاري كلينتون المرشحة الديمقراطية خلال منافستها لوالده في الإنتخابات الأمريكية آنذاك.