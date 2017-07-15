قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستنهي حالة الطوارئ حينما تصل إلى الهدف المرجو من مكافحة الإرهاب.

وأضاف اردوغان في كلمة ألقاه امس خلال حفل أقامته غرفة تجارة العاصمة أنقرة، بمناسبة الذكرى الأولى لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف يوليو 2016، أنه «حين نصل إلى هدفنا في حربنا ضد الإرهاب وتنتهي كل الاضطرابات سننهي حالة الطوارئ (..) ولا ينتظر أحد منا إنهاءها دون تحقيق ذلك».

وشدد على أن «تركيا دولة قانون، وإن لم تكن كذلك لما كان عدد قتلى الانقلابيين 35 من بين عشرات الآلاف ممن شاركوا في محاولة الانقلاب فيما بلغ عدد الشهداء 250».

من جهة أخرى، ذكر رئيس وزراء تركيا بن علي يلدريم أن حكومته اقترحت تمديد حالة الطوارئ السارية في البلاد ثلاثة أشهر أخرى.

ونقلت وكالة «الاناضول» للأنباء عن يلدريم قوله إن الحكومة اقترحت على مجلس الأمن القومي تمديد حالة الطوارئ.

ولابد أن تحظى هذه الخطوة بموافقة البرلمان بأغلبية بسيطة.