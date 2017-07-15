ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 86 سنتا في تداولات أمس الجمعة ليبلغ مستوى 45.38 دولار أميركي مقابل44.52 دولار للبرميل في تداولات أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام في تعاملات أمس الجمعة لتصل العقود الآجلة لنفط خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس الى مستوى 46.62 دولار للبرميل.

كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي (مزيج برنت) في تعاملات أمس لتصل إلى مستوى 48.91 دولار للبرميل.

وكانت أسعار عقود النفط الخام ارتفعت بعد صدور بيانات رسمية لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية حول المخزون الأمريكي للنفط الأربعاء الماضي والتي أظهرت تراجعا في مخزونات النفط الخام وبأعلى من التوقعات.