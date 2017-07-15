أعلنت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن تواصل الحملات التفتيشية التي تشنها النوبة (ب) بقسم إزالة المخالفات بفرع بلدية محافظة العاصمة على المخازن بمنطقتي الشويخ والري بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها على الفوروالتي أسفرت عن مصادرة وإتلاف عدد (5) طن من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية.



ومن جانبه أكد مدير إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عبد المحسن أبا الخيل أن الحملات التفتيشية مستمرة في جميع المحافظات خاصة بعد نجاح حملة صحتك-أمانة ، معلناً أن الجولة التي نفذتها النوبة (ب) والتي انطلقت في الساعة التاسعة صباحاً واستمرت لمدة ستة ساعات متواصلة والتي أسفرت عن غلق قسيمة إداريا بمنطقة الشويخ تحتوي على (39) براد للمواد الغذائية .



وأشار أبا الخيل بأن الأجهزة الرقابية ستكثف حملاتها الميدانية نظراً لأهمية تفعيل الرقابة للاطمئنان على سلامة المادة الغذائية التي تقدم للجمهور من خلال إجراءات فحص المواد الغذائية ظاهرياً وأخذ عينات وإرسالها لمختبرات وزارة الصحة للتأكد من انها صالحة للاستهلاك الآدمي.



وأختتم ابا الخيل بالقول في حالة وجود شكوي أو مخالفة بعدم التردد من تصويرها وإرسالها عبر مواقع التوصل الاجتماعي الرسمية لبلدية الكويت (@kuwmun) وسيتم على الفور تحويلها للأجهزة الرقابية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

بدوره أوضح رئيس قسم إزالة المخالفات بالعاصمة المهندس عبد الله جابر بان الحملة التي نفذها مفتشي النوبة (ب) بالقسم وإدارة العلاقات العامة تضمنت ثلاثة محاور حيث تم تقسيم المفتشين إلى ثلاث مجموعات بحيث يتم التفتيش على أكبر عدد من المخازن وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية.



وتابع م. جابر بان المحور الأول تضمن الكشف على المواد الغذائية ورصد الغير صالح منها وإتلافها على الفور وقد تم من خلاله مصادرة وإتلاف (5) طن من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية بأحد مخازن منطقة الري وتم غلق المخزن اداريا بالتعاون مع النوبة (ب) بمركز الشويخ الصناعية والري للنظافة ، لافتاً إلى أن المحور الثاني تضمن غلق قسيمة إداريا بمنطقة الشويخ تحتوي على (39) براد بالإضافة إلى تحرير (8) مخالفات تمثلت في فتح مخازن قبل الحصول على ترخيص صحي ، عدم التقيد بالاشتراطات الصحية ، وجود براز فئران بكثرة ، تحزين المواد الغذائية في ظروف غير صحية ، تخزين إطارات مستعملة داخل البراد بجوار المادة الغذائية، ومبيت للعمال فوق سطح القسيمة.

وأشار جابر بان المحور الثالث تمثل في الكشف على المخازن بمنطقة الري والتي أسفرت الكشف عن قسيمة تحتوي (66) براد للمواد الغذائية للتأكد من تطبيق أصحابها كافة الاشتراطات ولوائح البلدية ، مشيراً إلى أنه تم الكشف على (33) براد وتبين خلالها بأن بعضهم تقيد بكافة الاشتراطات أما الآخرين تم مخالفتهم لعدم تقيدهم بلوائح البلدية .

ولفت جابر إلى ان تم تشكيل فريق من المختصين بالقسم للكشف على العقار والتأكد من سلامته الإنشائية لتقادم المبني ، لافتا إلى ان تم تحرير مخالفة بناء لمالك العقار طبقا للمادة 26 من قانون البناء 206/2009 والتي تنص على عدم ترميم وتجميل وفقا للمواصفات التي تضعها البلدية.



ودعت إدارة العلاقات العامة أصحاب المخازن بالتقيد باللوائح وأنظمة البلدية وتسهيل عمليات التفتيش لمفتشي الأجهزة الرقابية ، لافتا إلى أن مفتشي الأجهزة الرقابية سيقومون بتكثيف الحملات التفتيشية لرصد أي مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها على الفور.



وأكدت الإدارة عن استعداد البلدية لتلقي أي شكوى وعدم التردد بالاتصال على الخط الساخن (1844448) أو تصوير المخالفة وإرسالها عبر مواقع التوصل الاجتماعي لبلدية الكويت (@kuwmun) وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور.