تمديد صلاحية البطاقة لشريحة أبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين سنتين بدلاً من سنة

أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية إصدار 43383 بطاقة مراجعة جديدة للمقيمين بصورة غير قانونية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي مقابل 45734 بطاقة تم إصدارها في الفترة ذاتها من العام الماضي.



وقال مدير إدارة البطاقات في الجهاز طارق البعيجاناليوم السبت إن الإدارة أصدرت 854 شهادة (لمن يهمه الأمر) لمختلف مؤسسات الدولة وذلك في الفترة من أول يناير حتى يونيو 2017.

وأكد البعيجان حرص الجهاز على سرعة إصدار هذه الشهادات وتسليمها إلى صاحب العلاقة باليد في اليوم التالي لتقديم الطلب.

وأضاف أن الجهاز المركزي دشن أخيرا قاعة خاصة لاستقبال المراجعين من شريحة أبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين من المقيمات بصورة غير قانونية لتنفيذ كافة معاملاتهم.

وأوضح أن كل المعاملات لهذه الشريحة يتم تقديمها وإجراؤها وتسلمها في القاعة الخاصة بهم في مقر الجهاز بمنطقة العارضية وتم تزويدها بكل وسائل الراحة بهدف تطوير بيئة العمل وتحديثها وتقديم خدمة أفضل للمراجعين.

وأشار البعيجان إلى أنه تقرر تمديد مدة صلاحية البطاقة لشريحة أبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين من المقيمات بصورة غير قانونية لتكون سنتين بدلا من سنة واحدة.