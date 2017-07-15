اعلنت الشرطة الايرانية اليوم السبت عن اصابة خمسة اشخاص طعنا بالسكين جراء اشتباكهم مع مسلح في محطة لمترو الانفاق جنوب العاصمة طهران.

وقالت الشرطة في بيان ان شخصا كان يحمل معه السلاح الابيض اشتبك مع عدد من المواطنين في المحطة مما اسفر عن اصابة خمسة اشخاص بينهم رجل من الشرطة.



واضافت ان "الشرطة اطلقت النار على المهاجم البالغ من العمر 40 عاما والذي لقى حتفه اثناء نقله الى المستشفى".



واوضحت الشرطة ان رجال الامن وجهوا عدة تحذيرات للمهاجم لكنه رفض الانصياع لأوامرهم مما اضطرهم لإطلاق الرصاص باتجاهه مشيرة الى انها تدرس حاليا تفاصيل الحادث.



من جانبه قال مساعد حاكم مدينة (ري) جنوب طهران هادي تمهيدي بأن الاعتداء وقع نتيجة لتلاسن بين راكب في القطار مع رجل دين، مشيرا إلى أن الراكب كان يحمل سكينا، فهاجم بها رجل الدين ما أدى إلى إصابته، وتدخل الركاب لفك النزاع فجرح المهاجم اثنين آخرين، ما استدعى الأمر تدخل الشرطة التي أطلقت النار على المهاجم الذي فارق الحياة في وقت لاحق في المستشفى نتيجة لنزيف حاد، فيما تم إسعاف رجل الدين.

وقال المتحدث باسم شركة قطارات الانفاق في طهران يؤكد عودة محطة شهر ري في جنوب العاصمة للعمل بعد توقفها لدقائق