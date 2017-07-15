مقتل 3 بينهم أم وابنها في حريق ببرج في هونولولو

* وسائل الإعلام: 12 مصابا على الأقل



* قائد المطافئ: البرج لم تكن به رشاشات إطفاء الحرائق





قال مسؤولون ووسائل الإعلام إن حريقا اندلع في ثلاثة طوابق ببرج في مدينة هونولولو الأمريكية مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص بينهم أم وابنها البالغ أمس الجمعة.



وأدى الحريق الذي اندلع في البرج المؤلف من 36 طابقا بمجمع ماركو بولو السكني إلى تصاعد دخان أسود كثيف في سماء المدينة بعد شهر من الحريق الذي اندلع في برج في لندن.



وقال رئيس بلدية هونولولو كيرك كالدويل للصحفيين إن رجال الإطفاء رشوا المياه على الحريق من شرفات قريبة وسيطروا على النيران حوالي الساعة السادسة والنصف مساء أمس الجمعة بالتوقيت المحلي (0430 بتوقيت جرينتش اليوم السبت) بعد أربع ساعات من نشوبه.

وقالت صحيفة هونولولو ستار أدفرتيزر إن أما وابنها البالغ بين ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم في الطابق السادس والعشرين حيث بدأ الحريق. وأضافت أن 12 شخصا على الأقل أصيبوا.



وقال قائد المطافئ مانويل نيفيس للصحفيين إن المبنى لم تكن به رشاشات إطفاء الحرائق مضيفا "بالتأكيد لو كانت هناك رشاشات كانت ستحتوي الحريق في الوحدة التي بدأت فيها النيران".

وأضاف أن أكثر من مئة من رجال الإطفاء تعاملوا مع النيران ويفتش الضباط المبنى تفتيشا دقيقا وهي مهمة قد تستغرق ساعات.

وقالت إدارة شرطة هونولولو على تويتر إن الحريق أدى إلى إغلاق شارع رئيسي أمام المجمع السكني.

وقتل ما لا يقل عن 80 شخصا في 14 يونيو حزيران عندما شب حريق في برج سكني من 24 طابقا في لندن.