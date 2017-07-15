كشفت مصادر أمنية هوية المتهم بحادث قتل السائحتين الألمانيتين واصابة أخريات طعنا بالسكين في الغردقة والذي وقع امس الجمعة.

وقالت ان المتهم يدعى عبدالرحمن شمس شعبان من مدينة قلين بكفر الشيخ، ويبلغ من العمر 28عاما، وتخرج من كلية التجارة جامعة الازهر.

واضافت ان المتهم دخل الشاطئ العام بمدينة الغردقة وسدد قيمة الدخول الى الشاطئ وظل يسبح حتى وصل لشاطئ قرية ذهبية المجاورة وهناك نفذ جريمته حيث طعن السياح بالسكين.

ونشرت وسائل إعلام مصرية، الجمعة، الصور الأولى لهجوم شاب بسكين على سائحات في فندق بمدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر.

وأفادت الداخلية المصرية بأن شاباً طعن، اليوم الجمعة، 6 سائحات أجنبيات في مدينة الغردقة المصرية المطلة على ساحل البحر الأحمر، ما أسفر عن مصرع سائحتين ألمانيتين وإصابة 4 من جنسيات مختلفة.



وذكر شهود عيان أن شاباً مجهولاً طعن أجانب بقرية ذهبية في الغردقة بالبحر الأحمر، وقفز إلى السور الملاصق لقرية سياحية أخرى وطعن آخرين.

وقالوا إن أمن القرية تمكن من الإمساك بالجاني، وتم تسليمه لأجهزة الأمن التي بدأت في التحقيق معه لمعرفة دوافعه، فيما قامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفيات.

من جانبه أفاد مسؤول مركز الإعلام الأمنى بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر من ضبط أحد الأشخاص قام بالتعدي على عدد من السائحين باستخدام سلاح أبيض "سكين تم ضبطه" أثناء تواجدهم على شاطئ أحد الفنادق بمدينة الغردقة بعد ظهر اليوم الجمعة.. مما أسفر عن إصابة (6) سائحات من جنسيات مختلفة.

برلين تشعر "بالاستياء والغضب" لمقتل ألمانيتين في مصر

قال مسؤولون ألمان اليوم السبت إنهم يشعرون "بالاستياء والغضب" لمقتل ألمانيتين طعنا في منتجع بمدينة الغردقة بمصر وأضافوا أنه كان هجوما متعمدا على سياح أجانب.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية "تأكدنا الآن من الخبر المحزن بمقتل ألمانيتين في هجوم الغردقة".



وأضافت "وفقا لما علمناه كان هجوما متعمدا على سياح أجانب.. تصرف منحرف وإجرامي يشعرنا بالحزن والاستياء والغضب"

واكدت ان السفارة الألمانية في القاهرة على اتصال وثيقق مع السلطات المصرية للاطلاع على المزيد من التفاصيل حول الحادث.





سفير أرمينيا بالقاهرة : حالة السائحتين الارمينتين مستقرة

بدوره أكد سفير أرمينيا بالقاهرة أرمن ميلوكيان، استقرار حالة السائحتين الارمينتين اللتين أصيبتا أمس في حادث الطعن بالسكين في مدينة الغردقة .

وقال أن السفارة الأرمينية تتابع عن قرب حالة المصابتين وأنها علي تواصل دائم مع السلطات المصرية لمتابعة سير التحقيقات .



وأضاف أن وزارة الصحة أبلغت الجانب الأرميني بأنه سوف يتم نقل المصابتين اليوم لأحد مستشفيات القاهرة لاستكمال العلاج .