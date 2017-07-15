حذر الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي ، من ألاعيب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته الرامية الى تهويد المسجد الاقصى المبارك ومدينة القدس.

وقال البرغوثي في تصريحات صحفية ان إقدام إسرائيل على منع صلاة الجمعة وإغلاقها للمسجد الأقصى حتى يوم الأحد يمثل سابقة خطيرة للغاية وتجاوزا لكل الخطوط الحمراء، واختبارا لردود الافعال اتجاه خطوات تهويد خطيرة مقبلة.

وأضاف:"يجب عدم الركون لوعود نتنياهو الملغومة "بما سماه عدم تغيير الأمر الواقع" لأن هذا الأمر الواقع قد أصبح تغييرا بحد ذاته يمنع بموجبه أكثر من 90 بالمئة من الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد الأقصى، بما في ذلك سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، و"أمره الواقع" اصبح يشمل السماح للمستوطنين وأعضاء الحكومة الاسرائيلية ونوابها باقتحام المسجد الاقصى دوريا، ووصلت وقاحتهم إلى حد اعتقال مفتي القدس وحراس المسجد الاقصى.

وطالب البرغوثي كافة الدول، وخاصة الدول الاسلامية بردع السلوك الاسرائيلي بالعقوبات وذلك أقل الواجب تجاه اولى القبلتيتن وثالث الحرمين الشريفين ، وتجاه القدس التي يجب ان تكون عنوان كرامة العرب والمسلمين والمسيحيين.

"التعاون الإسلامي" تدين منع اقامة صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

ودانت منظمة التعاون الاسلامي اليوم السبت بشدة اغلاق المسجد الاقصى ومنع اقامة صلاة الجمعة فيه لأول مرة منذ عام 1969.



واعتبرت المنظمة في بيان اغلاق المسجد الاقصىأمس الجمعة ومنع اقامة صلاة الجمعة فيه جريمة وسابقة خطيرة وعدوانا صارخا على المقدسات وحقوق وحرية الفلسطينيين في ممارسة شعائرهم الدينية.



وحذر الامين العام للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين من محاولات الاحتلال الاسرائيلي لفرض وقائع جديدة داخل الحرم القدسي الشريف.

وطالب المجتمع الدولي بالتحرك فورا لردع الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة ضد المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس المحتلة ووقف انتهاكات اسرائيل العنصرية وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.



