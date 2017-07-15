كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن تحقيق العديد من الإنجازات لادارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الجهراء خلال حملة صحتك_أمانة والتي أسفرت عن رفع و ازالة (17461)متر مكعب من الانقاض و توزيع وتبديل (472) حاوية و رفع 68 سيارة مهملة.



وفي هذا الصياغ أكد مدير ادارة النظافة العامة و اشغالات الطرق بفرع بلدية الجهراء فهد القريفة أن حملة صحتك_أمانة جرت علي قدم و ساق بتكثيف حملات نظافة علي المحافظة و توزيع الحاويات بجميع احجامها و رفع السيارات المهملة .





كما دعت إدارة العلاقات العامة الجميع في حال وجود أي شكوي تتعلق بالبلدية بعدم التردد بالاتصال على الخط الساخن 1844448 أو عبر مواقع التوصل الاجتماعي لبلدية الكويت @kuwmun وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها على الفور.