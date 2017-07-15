كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن الانجازات التي نفذتها إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة العاصمة أثناء الحملات التفتيشية للحملات الميدانية لحملة#صحتك_أمانة والتي شملت التفيش على المخازن والجمعيات والمحلات ومراكز بيع وتداول المواد الغذائية ورفع الاعلانات الغير مرخصة من الشوارع والميادين وتنظيف ساحات دور العبادة والباعة الجائلين و الكشف على المحلات والمطاعم والاسواق المركزية والقرقيعان وإزالة التعديات على املاك الدولة والكشف على الصالونات النسائية والرجالية ورفع السيارات المهملة وضبط عمال النظافة الذين يقومون بعمليات التسول قبل واثناء شهر رمضان وخلال فترة عيد العيد والتي أسفرت عن مصادرة وإتلاف 14 طن و324 كجم من المواد الغذائية الغير صالة للاستهلاك الادمي.



وفي هذا الصدد أكدت مديرة إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة العاصمة إيمان الكندري بانه تم رفع حالة الاستنفار بالإدارة من خلال مراقبتيها الاغذية والاسواق ومراقبة المحلات والاعلانات على عدد كبير من المحلات والمطاعم والمخازن خلال الفترتين الصباحية والمسائية ، مؤكدة على أن مراقبة الاغذية والاسواق قامت بمصادرة واتلاف 14 طن و324 كجم من المواد الغذائية من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الادمي بعد الكشف على عدد 415 محل ومخزن وغلق محل إداريا.



وتابعت الكندري بان المفتشين قاموا بتحرير عدد 62 مخالفة اغذية تمثلت فيتداول مواد غذائية منتهية الصلاحية ، عدم التقيد بقواعد النظافة العامة ، تداول مواد غذائية في ظروف غير صحية ، تداول مواد غذائية بها عفن ظاهري ، بالإضافة إلى ارسال عدد 468 عينة للفحص المخبري ورد منها 460 عينة صالحة للاستهلاك الادمي و 8 عينات لم ترد نتائجها ، لافتة إلى أن تم إصدار 212 شهادة تصدير لدول مجلس التعاون و 74 شهادة تصدير لدول خارج مجلس التعاون فيما بلغ عدد طلبات إعادة فحص العينات 286 طلب وتحصيل رسوم قدرت بــ2890 دينار

وأشارت الكندري بأن مراقبة المحلات والاعلانات قامت برفع 576 اعلان من الشوارع والميادين إلى جانب تحرير 76 مخالفة اعلان والتي تمثلت في عدم تجديد ترخيص الاعلان و العمل بترخيص اعلان منتهي وذلك بعد الكشف على 896 محل .



ومن جانبها دعت إدارة العلاقات العامة الجمهور في حال وجود أي شكوي تتعلق بالبلدية بعدم التردد بالاتصال على الخط الساخن‪ (1844448) أو التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التوصل الاجتماعي ‪(@kuwmun) وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها على الفور‪.