أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا، استافان دي ميستورا، انتهاء جولة جنيف السابعة بين الأطراف السورية، وأشار إلى التقدم بخطوات تدريجية للوصول إلى حل نهائي للأزمة، لكنه أعلن عن جولة جديدة ستعقد بين الأطراف في سبتمبر المقبل.

وأوضح دي ميستورا أن وفد #النظام وافق على المشاركة في الجولة المقبلة، وأشار إلى أن الحرب على #الإرهاب يجب أن تترافق مع سياسة لحماية المدنيين، كما أنه لا يمكن تبرير استهدافهم.

وبين المبعوث الأممي أن كل جهة استهدفت المدنيين ستكون عرضة للملاحقة القانونية، موضحاً أن إنقاذ سوريا من الإرهاب أضحى أولية أساسية للمجتمع الدولي.

وأمل المبعوث الأممي بتشكيل مجموعة اتصال من الدول المؤثرة بالملف السوري.