أعلن الجيش التركي اليوم السبت عن تحييد اربعة عناصر من منظمة حزب العمال الكردستاني في غارة جوية على منطقة (أواشين- باسيان) شمالي العراق.

وذكرت الرئاسة في بيان انه تم تحييد اربعة عناصر من حزب العمال الكردستاني خلال عملية جوية نفذتها طائرات حربية امس الجمعة على المنطقة المذكورة بعد ان كشفت طائرات الرصد والاستطلاع عن استعداد الارهابيين لمهاجمة مقرات عسكرية تركية على الحدود مع العراق.

واوضحت ان العملية اسفرت ايضا عن تدمير منصة لمدفع هاون مع ذخائره مشيرة الى ان المقاتلات التركية عادت الى قواعدها بشكل آمن عقب اجرائها العملية الجوية بنجاح.

وتستخدم السلطات التركية كلمة تحييد للدلالة على عملية قتل او اعتقال او استسلام.

ودأبت قوات الامن والجيش التركي على استهداف مواقع منطمة حزب العمال الكردستاني وملاحقة عناصرها جنوب وجنوب شرقي البلاد وشمالي العراق.